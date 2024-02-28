Balıkesir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 39 göçmen kurtarıldı

İHA
Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.
Son olarak düzensiz göçmenlerin adresi Balıkesir oldu.
Yardım talebi üzerine harekete geçildi
Ayvalık ilçesi Maden Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
39 göçmen kurtarıldı
Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 11'i çocuk, 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
39 düzensiz göçmen, Ayvalık’ta karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlem başlatıldı
Kurtarılan kaçak göçmenler hakkında işlem başlatılarak Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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