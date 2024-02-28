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Balıkesir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 39 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 39 göçmen kurtarıldı Düzensiz göç ile mücadele devam ederken, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen aralarında çocuklarında bulunduğu 39 göçmen kurtarıldı.