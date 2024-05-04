Balıkesir'deki bir binanın fiyatı Birmingham'daki havuzlu villadan daha pahalı Konut fiyatlarında gelinen son nokta.. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir binanın fiyatı 1 milyon 950 bin dolar iken, İngiltere'nin Birmingham şehrindeki havuzlu müstakil evin fiyatı 1 milyon 799 bin..

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Türkiye’de sıkça tartışılan konulardan biri de ev fiyatları.

Ev sahibi-kiracı krizlerine her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, ev satın almak da oldukça güçleşti.

Küçük ve kullanışsız biçimlere sahip evler dahi cep yakıyor.

Ancak ev sahipleri buna rağmen zam üstüne zam yapmaya da devam ediyor.

Öyle ki Balıkesir'de satılan 30 yaş ve üzeri bir binanın fiyatı dudak uçuklattı.

Ayvalık, Birmingham'dan pahalı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde satışa çıkarılan 2 katlı bir binanın fiyatı tam olarak 63 milyon TL.. (Yaklaşık olarak 1 milyon 950 bin TL)…

Net 480 metrekare olan dairenin fiyatı dudak uçuklatırken, gözler İngiltere'deki evlere çevrildi.

Ayvalık'ta satışa koyulan ev, İngiltere başkenti Londra'dan sonra Birleşik Krallık'ın ikinci en büyük şehri olan Birmingham'daki villa ile yarışır hale geldi.

Birmingham şehrindeki 3 katlı, bahçeli, garajlı ve havuzu bulunan villanın fiyatı ise 1 milyon 799 bin dolar.

Ayvalık'taki evin, Birmingham'daki evden daha pahalı olması ise sosyal medyada gündem oldu.