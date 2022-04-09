Balıkesir'deki camisiz minare görenlerin dikkatini çekiyor

Işıklar Kırsal Mahallesi'nin deprem ve sel felaketi sonrasında taşınmasıyla birlikte eski konumda kalan caminin minaresi yıllara meydan okuyor.

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi’nde 1964 yılında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan sel felaketi sonrası mahalle, başka bir yere taşındı.

Şimdilerde ise Işıklar Mahallesi’nin eski bulunduğu konumda camisi olmayan minare görenlerin dikkatini çekiyor.

Issız köyde camisiz minare

Deprem öncesinde yapılan caminin minaresi aradan geçen 59 yıla rağmen dimdik ayakta duruyor.

Işıklar Kırsal Mahallesi Muhtarı İbrahim Cicibaş eski yerleşim yerinde dimdik ayakta duran camisiz minaresinin hikayesini anlattı.

Muhtar Cicibaş: Köy taşınınca minare tek kaldı

Eski yerleşim yerinde kalan minarenin yabancılar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Cicibaş, şu şekilde konuştu:

"Camisiz minarenin bulunduğu alan köyümüzün taşınmadan önceki yerleşim yerinde bulunuyor. Köyümüzün ilk kuruluş tarihi kimse tarafından bilinmiyor. 1960’l yıllarda sel baskını, 1964 yılında meydana gelen deprem nedeniyle köyümüz şimdiki yerine taşınmış. 1962 yılında köyümüzün camisine yapılan minare 1964 yılındaki depremde çatlama olmuş. Minareyi yapan usta depremde zarar gören minareyi tamir etmiş. Bunun akabinde ise 1967 yılında köyümüz şimdiki bulunduğu yere taşınmış. Köyün taşınmasının ardından bulunun tüm binalar zaman içinde yıkıldı ama minareye kimse elini sürmedi. Şu anda minare tek olarak tarım arazilerinin içinde yer alıyor."

"Köy var sanıp yanına gelenler oluyor"

Muhtar İbrahim Cicibaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yoldan gelip geçenler minareyi görerek burada köy var deyip minarenin yanına kadar gelenler oluyor. Minare tek başına kalmasına rağmen herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Minarenin bakımı için sadece badanası yapılıyor. Minare için belli zamanlarda bakımı yapılıyor. Zaten bu minareyi yapan usta depremde çatladıktan sonra gelerek iki yerinden kanca atarak 'eğer bu minare yıkılırsa ben bu minareyi tekrar para almadan yapacağım' diye söylemiş."