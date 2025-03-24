Balıkesir'deki eylemde Selahattin Demirtaş'tan bahseden CHP'li Mehmet Tüm yuhalandı

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen eylemler sırasında dikkat çeken görüntüler oluştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında tutuklanmasına tepki göstermek için bazı gruplar, izinsiz eylemler düzenledi.

Bu eylemlerden birine katılam CHP 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm, yaptığı konuşma sonrası tepkilerin hedefi oldu.

DEMİRTAŞ DEYİNCE YUHALANDI

Tüm, konuşmasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak kamuoyunda tartışmalara konu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a değindi.

"Selahattin Demirtaş da yıllardır içeride" sözlerini duyan göstericiler, alanda yüksek sesle yuhalayarak Tüm'ü protesto etti.

"TERÖR DESTEKÇİLERİNE YER YOK"

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tepki gösterirken, "Terör destekçilerine burada yer yok!", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez!" şeklinde sloganlar attı.

Tüm, yoğun protestolar nedeniyle konuşmasına devam edemeden sahneden çekilmek zorunda kaldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Birçok kullanıcı, "CHP, HDP ile mesafe koymalı", "Bandırma halkı gereken cevabı verdi" yorumlarında bulundu.

Gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdirildi. Vatandaşlar, konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.