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Balıkesir'deki şehir eşkıyalarının cezaları belli oldu

Balıkesir'deki şehir eşkıyalarının cezaları belli oldu

Üniversite öğrencisini gasbeden iki kişi hastanede polis ekiplerine da kafa tutmuştu. Açılan davada Nihat Yıldız ile Burak Baştürk'e 6,5 yıl hapis cezası verildi.