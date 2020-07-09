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    Balıkesir'deki şehir eşkıyalarının cezaları belli oldu

    Üniversite öğrencisini gasbeden iki kişi hastanede polis ekiplerine da kafa tutmuştu. Açılan davada Nihat Yıldız ile Burak Baştürk'e 6,5 yıl hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 14:59
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    Balıkesir'deki şehir eşkıyalarının cezaları belli oldu

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu.

    Görüntülerde; üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı gasbeden iki zanlının polis ekiplerine kafa tuttuğu ve olay yerinde etraftakilere hareketler yaptığı görülüyordu.

    Konunun medyada yer bulmasıyla birlikte harekete geçildi ve görüntülerdeki Nihat Yıldız ile Burak Baştürk yakalandı.

    MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA

    Bugün hakim karşısına çıkarılan iki zanlı; silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından 6,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

    Balıkesir'de şehir eşkıyasının adliyeye götürülüş anı VİDEO

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