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    Balıkesir'e bağlı Erdek sahilli tamamen müsilaj ile kaplandı

    Balıkesir'e bağlı Erdek sahilli tamamen müsilaj ile kaplandı

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize yayılan müsilaj nedeniyle kıyı görünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 21:39
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    Marmara Denizi'ni saran müsilaj belası devam ediyor.

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar müsilajdan görünmeyecek hale geldi.

    ERDEK SAHİLİ, MÜSİLAJDAN GÖRÜNMÜYOR

    Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin yüzeyinin tamamen müsilajla kaplandığı görülüyor.

    Diğer bir yandan da Erdek Sahili'nin tamamen müsilajla kaplı görüntüsü bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

    Balıkesir'e bağlı Erdek sahilli tamamen müsilaj ile kaplandı

    TEKNELER ÇALIŞMIYOR, HALK DENİZE GİREMİYOR

    Balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor, halk denize giremiyor.

    Öte yandan müsilaj belasının bu denli ciddi boyutlara ulaşması sonrası, Erdek Sahili'nde nasıl bir çalışma yapılacağı merak konusu oldu.

    Balıkesir e bağlı Erdek sahilli tamamen müsilaj ile kaplandı #1

    Balıkesir e bağlı Erdek sahilli tamamen müsilaj ile kaplandı #2

    Balıkesir e bağlı Erdek sahilli tamamen müsilaj ile kaplandı #3

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