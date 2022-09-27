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    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı

    Yangın nedeniyle büyük ölçüde hasar gören Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde tadilat için harekete geçildi. Öncelikli olarak çatı katında başlanacak çalışmaların aralık ayında bitmesi planlanıyor.
    • 27.09.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:48
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    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos tarihinde yangın çıktı.

    Hastanenin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, büyük korkuya neden olmuştu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina içerisindeki hastalar da tahliye edildi.

    Büyük ölçüde hasar gördü

    Bir süre sonra alevler kontrol altına alınırken, binanın büyük bir bölümünde hasar oluştuğu görüldü.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı ViDEO

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #1

    Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

    Öte yandan İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi.

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #2

    Ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi

    Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyaların hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

    Tadilat için harekete geçildi

    Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen binada yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı.

    Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler ve malzemeler hastaneye getirildi.

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #3

    Havadan görüntülendi

    Ekim ayı itibariyle ilk olarak çatıda başlanacak olan çalışmaların aralık ayında bitirilmesi planlandı.

    DHA'nın aktarımına göre; bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #4

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #5

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #6

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #7

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #8

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #9

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı #10


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