Yangın nedeniyle büyük ölçüde hasar gören Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde tadilat için harekete geçildi. Öncelikli olarak çatı katında başlanacak çalışmaların aralık ayında bitmesi planlanıyor.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos tarihinde yangın çıktı.

Hastanenin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, büyük korkuya neden olmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina içerisindeki hastalar da tahliye edildi.

Büyük ölçüde hasar gördü

Bir süre sonra alevler kontrol altına alınırken, binanın büyük bir bölümünde hasar oluştuğu görüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı ViDEO



Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

Öte yandan İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi.

Ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi

Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyaların hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Tadilat için harekete geçildi

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen binada yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı.

Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler ve malzemeler hastaneye getirildi.

Havadan görüntülendi

Ekim ayı itibariyle ilk olarak çatıda başlanacak olan çalışmaların aralık ayında bitirilmesi planlandı.

DHA'nın aktarımına göre; bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.





















