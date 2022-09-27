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- Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı
Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı
- 27.09.2022 - 09:56
- Güncelleme : 27.09.2022 - 10:48
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos tarihinde yangın çıktı.
Hastanenin Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, büyük korkuya neden olmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina içerisindeki hastalar da tahliye edildi.
Büyük ölçüde hasar gördü
Bir süre sonra alevler kontrol altına alınırken, binanın büyük bir bölümünde hasar oluştuğu görüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı ViDEO
Yangının çıkış nedeni belirlenemedi
Öte yandan İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi.
Ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi
Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyaların hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Tadilat için harekete geçildi
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen binada yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı.
Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler ve malzemeler hastaneye getirildi.
Havadan görüntülendi
Ekim ayı itibariyle ilk olarak çatıda başlanacak olan çalışmaların aralık ayında bitirilmesi planlandı.
DHA'nın aktarımına göre; bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.