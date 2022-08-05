Petrol
92.94
-1.25%
Euro
18.2629
-0.61%
Dolar
17.965
0.31%
Altın
1.022
-0.89%
Borsa
2732
0.00%
Bitcoin
414.480
-0.12%
BTXN Coin
7.89
-7.28%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.
    • 05.08.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında, dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

    Hastanede bulunan 104 kişi, binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

    Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    İHA'nın aktardığına göre soruşturma çerçevesinde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı VİDEO ARŞİV

    Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor

    Doktor Levent Acar saç ekimin kimlere uygulanmayacağı konusunda detaylar verdi!
    Sağlık

    Doktor Levent Acar saç ekimin kimlere uygulanmayacağı konusunda detaylar verdi!

    Alex Telles, Sevilla'ya kiralandı
    Transfer dosyası

    Alex Telles, Sevilla'ya kiralandı

    Görüş Bildir