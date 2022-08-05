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- Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.
- 05.08.2022 - 16:29
- Güncelleme : 05.08.2022 - 16:40
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında, dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.
Hastanede bulunan 104 kişi, binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti.
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İHA'nın aktardığına göre soruşturma çerçevesinde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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