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Balkondan sarkan kızın, düşme anı kamerada

Balkondan sarkan kızın, düşme anı kamerada

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan bir görüntü pes artık dedirtti. Video çekmek için balkondan sarkan kızın düşme anı, kameraya böyle yansıdı.