Dolar
6.7868
0.3177%
Euro
7.6569
0.3367%
Altın
1694.08
0.5287%
Borsa
110727.19
0.6411%
G. Altın
369.882
0.8405%
Bitcoin
66013.47
0.3418%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Balkondan sarkan kızın, düşme anı kamerada

    Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan bir görüntü pes artık dedirtti. Video çekmek için balkondan sarkan kızın düşme anı, kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 14:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Balkondan sarkan kızın, düşme anı kamerada

    Balkonda vakit geçiren iki arkadaş video çekmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı.

    VİDEO ÇEKMEK İSTEDİ, YERE KAPAKLANDI

    Balkondan sarkma girişimi yere kapaklanma ile son buldu.

    Bir anda dengesini kaybeden genç kız balkondan aşağı düştü. Aşağı düşen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Twitter'da paylaşılan o görüntüler ise oldukça dikkat çekti.

    İşte o anlar...

    Video çekerken balkondan düşen kız- İZLE

    .

    Görüş Bildir