- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Balkondan sarkan kızın, düşme anı kamerada
Balkondan sarkan kızın, düşme anı kamerada
Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan bir görüntü pes artık dedirtti. Video çekmek için balkondan sarkan kızın düşme anı, kameraya böyle yansıdı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 14:35
Balkonda vakit geçiren iki arkadaş video çekmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı.
VİDEO ÇEKMEK İSTEDİ, YERE KAPAKLANDI
Balkondan sarkma girişimi yere kapaklanma ile son buldu.
Bir anda dengesini kaybeden genç kız balkondan aşağı düştü. Aşağı düşen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Twitter'da paylaşılan o görüntüler ise oldukça dikkat çekti.
İşte o anlar...
Video çekerken balkondan düşen kız- İZLE.