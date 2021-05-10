Balon balığı alımları başladı mı, ne zaman? Tanesine 5 lira ödenecek..

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı alımlarını başlatacak. Geçen yıl kuyrukları kesilerek teslim edilen balıklar, bu yıl kuyruk kesimi yapılmadan tümüyle teslim edilecek. Peki alımlar ne zaman?

Akdeniz ve Ege'de en tehlikeli istilacı tür olan ve zehrinin siyanürden 1200 kat daha yüksek olduğu bilinen balon balığının ücret karşılığında avlanmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı alımları başlatacak.

Geçen yıl kuyrukları kesilerek teslim edilen balıklar, bu yıl kuyruk kesimi yapılmadan tümüyle teslim edilecek. Alımlar Akdeniz ve Ege'de görülen 8 türün tamamını da kapsayacak.

Balon balığı avlayacak olan balıkçılar, alımların ne zaman başlayacağına dair araştırma yapıyor. Balon balığı alımları başladı mı, ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte balon balığı alımı tarihleri..

BALON BALIĞI ALIMLARI NE ZAMAN?

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özellikle ekolojik etkisinin azaltılması ve mümkün olan en kapsamlı şekilde ekonomiye kazandırılması hususundaki talimatları üzerine başlatılan mücadele kapsamında, balon balıklarının alımına ilişkin hazırlanan tebliğ çıktıktan sonra bayramın ardından mayıs ayı içerisinde alım programının başlatılmasını planladıklarını açıkladı.

3 yıl boyunca her yıl en çok görülen benekli balon balığı türünden 500 bin adet, diğer türlerden de 5 milyon olmak üzere yılda toplam 5,5 milyon, 3 yılda 16,5 milyon balon balığı alımı yapılacağını belirten Atalay, çok miktarda alım olacağından kirlilik oluşturmaması için kuyruk kesimi yapılmayacağını ve balıkların bütün olarak alınıp uygun olanların sanayide kullanılacağını, diğerlerinin ise imha edileceğini söyledi.

TANESİ 5 LİRA

Büyük boydaki ve en çok görülen Lagocephalus Sceleratus için 500 bin adet, tanesi 5 TL olarak belirlendi.

Diğer türler Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus lagocephalus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Torquigener flavimaculosus, Torquigener spinosissimus ve Sphoeroides pachygaster türlerinden ise toplam 5 milyon adet, tanesi 50 kuruştan satın alım yapılacak.

Üç yıllık sürede toplamda 15 milyon TL ödeme yapılacak.