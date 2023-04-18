Balonlar çok yakıştı! Turistlerin yeni gözdesi Soğanlı Vadisi'ne ziyaretçi akını yaşanıyor Sanayinin merkezi, ve gastronomi şehri olan Kayseri artık turizmle ön plana çıkıyor. Sıcak hava balonuyla yoğun ilgi gören Soğanlı Vadisi, son dönemde yapılan yatırımlarla turistlerin tatil rotaları arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin dört bir yanı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihiyle, mimari yapılarıyla ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüleyen birçok kent, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bölgeyi metrelerce yukarıdan izlemek isteyenler ise sıcak hava balonlarına yöneliyor.

Eşsiz bir keyfin yaşandığı etkinliğe ev sahibi yapan bölgelerden biri de Kayseri'nin turizm bölgelerinden biri olan Soğanlı Vadisi.

Vadi, 1985'ten bu yana Kapadokya ile beraber UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Vadisi, çok sayıda dini yapıyı da barındırıyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarla tarihi doku gün yüzüne çıkarıldı.

Böylelikle bölgeyi ziyaret eden turistler, buradaki balon turlarına katılarak, kaya yapıları gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Soğanlı Vadisi'ne turist akını

Şimdilerde yaz aylarına yaklaşılmasıyla birlikte yurt genelinde turizm hareketlenmeye başladı.

Turistlerin ilk tercihi şimdiden Soğanlı Vadisi oldu. Bölgede, sezon öncesi hummalı çalışmalar yapıldı.

Kayseri Valisi bölgeyi turizme hazırladı

Büyük depremlerin ardından koordinatör vali olarak deprem bölgesine giden ve ilk günden bu yana sıkı çalışmalar yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kendi şehrine döndükten sonra da dinlenmeyi değil daha fazla çalışmayı seçti.

Vali Çiçek'in ilk işi ise bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak olan Soğanlı Vadisi'ni sezona hazırlamak oldu.

"Soğanlı Vadisi'ni herkes tanısın istemiştik"

Vadideki yoğunluğa ait son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çiçek, verilen mücadelelerin karşılığını aldıklarını gözler önüne serdi.

Gökmen Çiçek, paylaşımına şu notu ekledi:

Kayseri Soğanlı Vadisi bu sabah... Soğanlı Vadisi'ni herkes tanısın, turistlerle dolup taşsın istemiştik. Büyükşehir belediyemiz ile el ele verip bölge için büyük bir projeye başlamıştık. Bir yandan da tanıtım atağı başlatmıştık. Bugünlerde bölgeye olan ilgi umudumuzu artırıyor.

Zorlu yarışlara ev sahipliği yaptı

Turizmin yanı sıra yarış etkinliklerinin de düzenlendiği Soğanlı Vadisi'nde, 19-20 Kasım 2022'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleştirildi.

Vadi; engel atlama, yokuş tırmanma ve kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurların bulunduğu etkinliğe ev sahipliği yapmış oldu.

Bez bebekleriyle ünlü

Bölge, kaya kiliseleri kadar emekçi kadınların ürettikleri bez bebekleriyle de ün salıyor.

60-65 yaşlarındaki kadınlar burada yaptıkları bebeklerle ticarete katkı sağlıyor.

Çehresi yenilendi

Öte yandan yapılan genel restorasyonlarla yürüyüş parkurları düzenlendi.

Öte yandan aydınlatma düzenlemeleri, genel peyzaj çalışmaları, oturma ve dinlenme alanları sezona hazır hale getirildi.