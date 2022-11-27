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    Bandırma'nın il olma ihtimali vatandaşları sevindirdi

    Balıkesir’in Bandırma ilçesi, bir araştırma şirketinin yayınladığı il olabilme ihtimali yüksek ilçelerin arasında yer alıyor.
    • 27.11.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 18:01
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    Bandırma'nın il olma ihtimali vatandaşları sevindirdi

    Türkiye'de toplamda 81 il, 922 ilçe bulunmakla birlikte bazı ilçelerin nüfusu bazı mevcut illerin nüfusunu geçmektedir.

    İl olabilmek için yeterli özelliklere sahip ilçeler arasında yapılan araştrımalar Bandırma halkını heycanlandırdı.

    Bir araştırma şirketinin yayınladığı il olabilme ihtimali yüksek ilçelerin arasında Bandırma'nın yer alması bölgede büyük bir mutluluk yarattı.

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinin il olabilme ihtimali vatandaşları heycanlandırdı.

    İl olması beklenen ilçeler arasında Bandırma yer alıyor

    Bir araştırma şirketinin yayınladığı ilçeler arasında Bandırma'nın da olması ve Bandırmalıların senelerdir beklediği il olabilme ihtimali üzerine kentte büyük bir sevinç ile karşılandı.

    Bandırma nın il olma ihtimali vatandaşları sevindirdi #1

    Seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe

    Araştırma şirketinin sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında, "Seçime kadar il olması beklenen ilçeler" diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı:
    "Nazilli, Bodrum, Tarsus, İnegöl, Silopi, Bandırma, Ceyhan, Polatlı, Yüksekova, Ereğli, Alanya ve Çorlu."

    İHA'nın haberine göre, bu araştırma sonucuyla beraber seçimden önce Bandırmalılar il olabilme ihtimali üzerine verilecek kararı bekleniyor.

    Bandırma nın il olma ihtimali vatandaşları sevindirdi #2


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