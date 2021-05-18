Bandırma Vapuru sanal müzesi açıldı mı? Online Bandırma Vapuru ziyaret ekranı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru, sanal müze haline getirildi. Peki Bandırma Vapuru sanal müzesi açıldı mı, ne zaman açılacak?

Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü 18 silah arkadaşı ile birlikte Samsun'a getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikasını sanal müzeye dönüştürdü.

Bandırma Vapuru'nu online olarak ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Bandırma Vapuru’nun sanal müzesi ne zaman açılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Bandırma Vapuru sanal müzesi ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte online Bandırma Vapuru ziyaret ekranı...

BANDIRMA VAPURU SANAL MÜZESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

19 Mayıs 1919'da Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a ulaştırarak Milli Mücadele'nin başlatılmasında rol oynayan Bandırma Vapuru, sanal müze haline getirildi.

Sabancı Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin internet sitelerinde ziyarete açıldı.

Replikanın 18 Mayıs 2003 yılında müze olarak hizmete girdiği belirtilen açıklamada, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Bandırma Vapuru'nun artık sanal olarak da gezilebileceği vurgulandı.

MÜZE HAKKINDA

Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi, "www.samsun.bel.tr" adresi ve "www.sabancivakfi.org" adreslerinden gezilebiliyor.

Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi olmak üzere iki alandan oluşuyor.

Müzede, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda aynı zamanda Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerin de sergilendiği müzede ayrıca yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler de izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor.

Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katip'i temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser bulunuyor.