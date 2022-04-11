Banka kredisinde hayat sigortası priminin iadesinde yasal şartlar

Bankaların kredi kullandırırken aldıkları sigorta primlerinin yasal çerçevede iadesinin mümkün olup olmadığını avukat Burak Önder ile konuştuk.

Banka kredilerinde tüketicilerle bankaların sık sık karşılaştığı sorunlardan biri de sigorta prim ödemeleri...

Konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde bir mahkemede görülen davada, emsal niteliğinde karar çıktı.

Bankadan kredi kullanan bir tüketici, bankaya kredi kullanımında ödediği hayat sigortasının şahsına iadesi için mahkemeye başvurdu.

Mahkemeden ise "Sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenilebilir" kararının çıkmasıyla bankaya ödenen primin tüketiciye iadesi hükmedildi.

Kamuoyunun gündemini oluşturan bu konuyu ise Ensonhaber.com olarak avukat Burak Önder ile konuştuk.

Emsal karar sonrası akıllara gelen "Ödediğimiz sigorta ücretlerini bankalardan geri alabilir miyiz" sorusuna cevap aradık.

"Bankalar hayat sigortasını zorunlu hale getiriyormuş gibi oluyor"

Konuyla ilgili avukat Önder, kredi kullanımında hayat sigortası zorunluluğunun olmadığını belirterek "Bankalar kredi verirken kendilerini güvence altına alıyor. Tüketiciler de kendilerine ek masraf olacak giderlerden olabildiğince uzak kalmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı sürekli bir çatışma içindeler. Bankalar tarafından kanuni olarak aslında hayat sigortası yapılma zorunluluğu yok. Ama bankalar kendilerini güvence altına almak için bu hayat sigortasını zorunlu hale getiriyorlarmış gibi oluyor. Bunu da şu şekilde yapıyorlar; örneğin bizim bankamızdan hayat sigortası yapmış olduğunuzda size şu kadar bonus bu kadar faiz indirimi yaparız diyerek hayat sigortasına teşvik ediyorlar. Fakat hayat sigortası yaptırmadan da kredi alabiliyorsunuz. Fakat böyle kredi aldığınızda çok yüksek faiz verdiklerinden insanlarımız tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Bundan dolayı sanki bankalarının bunu zorunlu hale getrmiş gibi önü açılıyor.

BDDK yeni bir düzenleme çıkardı

BDDK tarafından buna ilişkin bir düzenleme çıktı. Bu düzenlemeyle birlikte kişiler hayat sigortasını zorunlu olarak yapmayacağını, eğer bankalar tarafından bir hayat sigortası yapılıyorsa bunun açıkça yazılı olarak karşı tarafa sunulması şartı öne çıkartıldı. Bu düzenlemeyle birlikte kişiler isterlerse dışarıdan isterlerse bankanın önerdiği hayat sigortasını alma şansı doğdu." ifadelerini kullandı.

"Haksız şart varsa iade edilir"

Bu emsal kararla mahkemeye gidebilir miyiz? sorusuna ise Önder, bankaların tek taraflı sözleşmelerinde sigorta ücretlerinin yasa ile iade edilebileceğini belirterek şunları söyledi;

"Bu emsal karar şunu gösteriyor; Tüketici Kanunu'nda 6102 maddede bankanın tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, sözleşmeden doğan hak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde tüketicilerin aleyhinde olan düzenlemelere haksız şart olarak ilan ediliyor. Şimdi haksız şart olduğunda bu durum mahkemeden kaldırılabiliyor. Bu olay bazında bakılması gerektiği için, hayat sigortası bir haksız şart olarak yapılmışsa iadesi yapılabilir."