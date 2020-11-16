Bankaların çalışma saatleri değişti mi? Bankaların yeni çalışma saatleri nasıl 2020?

Bankalardan gelen yeni çalışma saatlerine dair bilgilendirme mesajı vatandaşlarda merak oluşturdu. Bankaların yeni çalışma saatleri nasıl, hangi banka kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor işte detaylar..

Bankaların açılış ve kapanış saati, koronavirüs salgınının en yüksek olduğu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yeniden düzenlenmişti.

İstanbul’da bazı bankaların çalışma saatlerinde koronavirüs nedeniyle yeniden bir değişiklik yaşandı.

Bazı bankalar müşterilerine değişen mesai saatleriyle ilgili bilgilendirme mesajı attı. Pazartesi haftanın ilk iş sabahında bankaya gidecekler için önemli uyarı geldi.

KAMU BANKALARI MESAİ SAATLERİ

Türkiye'nin en büyük kamu bankaları koronavirüs önlemleri çerçevesinde 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nda Pazartesi günü işi olanlar mesai saatlerini göz önünde bulundurarak işlem yapmaya gitmeli. Yapılan açıklamalarda bankaların mesai saatleri sabah ve akşam olmak üzere değiştirildi.

3 Kamu bankasında mesai sabah saat 09:00'da başlayacak ve 17:00'da sona erecek.

ÖZEL BANKALAR MESAİ SAATLERİ

Kamu bankaları dışında farklı mesai saatleri uygulamaya başlayan çok sayıda özel banka değişikliklerini internet siteleri üzerinden müşterilerine duyurmaya devam ediyor.

Pazartesi günü Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank şubelerine gidecekler için mesai sabah saat 10:00'da başlayacak ve akşam 17:00'da mesai sona erecek.

Bu saatler arasında bankalar öğle tatiline ise 12:30 ila 13:30 arasında çıkacaklar. Vatandaşların bankaları kullanırken bu saatlere uyması konusunda her banka müşterilerine bildirimde bulunuyor.