Banksy kimdir? Duvar ressamı Banksy gerçek adı nedir? Banksy duvar resimleri..

Bristol ve Londra’da yaptığı sokak sanatı çalışmalarıyla son yıllarda dünya çapında bir fenomene dönüşen Banksy kimdir merak konusu oldu. Eserleri korumaya alınan Banksy nereli, gerçek adı nedir?

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti.

Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar tarafında araştırılmaya başlanan eserler büyük ilgi gördü.

Peki Banksy kimdir, nerelidir, gerçek adı nedir, işte detaylar..

BANKSY KİMDİR?

Banksy, son yıllarda başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen aktivist, yazar, yönetmen, ressam, küratör ve sokak sanatçısıdır.

Dünyanın en esrarengiz sanatçılarından biri olan ve kendisiyle ilgili İngiliz olması dışında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen efsanevi sokak sanatçısının “Banksy” eserlerinde kullandığı imzasıdır. Gerçek adına ve kimliğine dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

SOKAK DUVARINDA VANDALİZM

Grafitilerinde siyasi otoriteyi yeren sokak sanatı ve devrimci söylemleri kara mizah ile birleştiren, eserleri bugüne dek dünyanın pekçok büyük kentinin sokaklarında, duvarlarında ve köprülerinin üzerinde yer bulan Banksy, kendine özgü “stencil” yani şablonlu resim tekniği ile tanınıyor.

Siyasi otoritenin grafitiyi vandalizm olarak tanımlamasına karşı çıkışı ile bilinen Banksy eserlerini kamuya açık yerlerde yapmayı tercih ediyor.

Banksy, 1990’ların başında serbest bir graffiti sanatçısı olarak sokaklara resimler yapmaya başlamıştır. Londra ve Bristol’de yapmış olduğu graffiti sanatı ile ilk kez dikkatleri üzerine çekmiştir.

KIRMIZI BALONLU KIZ İLE ÜNLENDİ

Genelde eserlerinde anti-savaş, anti-kapitalist ve anti-kuruluş gibi düşünceli görsel hale getirmesiyle ünlüdür. Her zaman krizin, çatışmanın ortasındaki insanların problemlerine dokunacak işler çıkaran, bir başka deyişle dünyanın kanayan yaralarına parmak basan bir tarzı olmuştur.

Londra’nın birçok duvarını süsleyen Banksy’nin en bilindik eserlerinden olan bu eser Kırmızı Balonlu Kız ismiyle anılmaktadır. Bu eser “Her zaman umut vardır!” anlamını taşımaktadır.

DÜNYA ÜNLÜ İSİMLER HAYRANLIK DUYUYOR

Banksy dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Eserleri müzayedelerde yüzbinlerce pounda alıcı bulmaya başladı. Kimi yerlerde belediyeler tarafından vandalizm olarak görülen işlerinin üzeri boyandı, kimi yerlerdeyse tam tersine değer verildiği için üzeri plastik camla kaplanmıştır.

Madonna, Justin Bieber gibi isimlerin de Banksy hayranı oldukları bilinmektedir. Hatta öyle ki Justin Bieber’in kolunda bu kırmızı balonlu kızın dövmesi bulunmaktadır.