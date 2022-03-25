Banu Özdemir hakkında verilen beraat kararı bozuldu

Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan CHP'li Banu Özdemir hakkında yeni karar belli oldu

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin merkezi ezan sistemine girerek hoparlörlerinden İtalyan halk şarkısı Çav Bella’yı çalmasının görüntüleri, kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de halkı kin ve nefrete sürüklediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti.

İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' çalındı VİDEO





9 GÜN TUTUKLU KALDI

9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 2020 yılının Aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

KARAR BOZULDU

Mahkeme savcısı, hakimin kararını istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dosyanın yeniden değerlendirilmesi belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.



Bozma kararıyla dosya, yeniden İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



