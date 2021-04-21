BAR Coin nedir? BAR Coin (Barcelona Fan Token) hakkında merak edilenler..

Kripto para borsası Binance, Chiliz altyapısıyla çalışan FC Barcelona Fan Token'ı (BAR) listeleyeceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından BAR Coin hakkında bilgiler merak edildi. Peki BAR Coin nedir?

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak sürekli yeni sistemler de piyasaya giriş yapıyor. Son dönemlerde hayatın her alanında duyduğumuz kripto paralar durmaksızın artıyor.

2009 yılında Satoshi Nakamoto'nun yayımladığı Bitcoin WhitePaper'ı ile başlayan bu süreç, alt coinlerle devam ediyor. Bunlardan biri de Bar Coin oldu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Chiliz altyapısıyla çalışan FC Barcelona Fan Token'ı listeleyeceğini duyurdu.

Peki, BAR Coin nedir? Barcelona Fan Token nasıl alınır? İşte, BAR Coin hakkında merak edilenler..

FC BARCELONA NEDİR?

Barça olarak da bilinen FC Barcelona, İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan ve İspanyol futbolunun en üst uçuşu olan La Liga'da yarışan profesyonel bir futbol takımıdır. Barça'nın kendine özgü oyun tarzı, pası ve topu sahadaki her şeyin merkezine yerleştirir.

BARCELONA FAN TOKEN NEDİR?

Chiliz, İspanyol futbol kulubü Barcelona ile yeni bir ortaklık yaptı. Barcelona, yeni fan tokeni BAR’ı piyasaya sürecek.

Bar Token'ın, Chiliz’in hem kendi sitesinden hem de Socios.com’da listeleneceği açıklandı. Token teklifi ise 22 Haziranda başlayacak.

Tokenler 2 euro sabit fiyatıyla listelenecek. İlk gelen tokenleri alacak. FTO tamamlandıktan sonra bir milyonluk dolaşım gerçekleşmiş olacak. Chiliz borsasında ilk defa bir FTO olacak. Fan tokenleri arasında Juventus, Galatasaray, Paris Saint Germain ve Esports kulübü yer almaktadır.

BARCELONA FAN TOKEN KULLANIMA AÇILDI MI?

Chiliz, FC Barcelona ile birlikte geliştirdiği taraftar tokenını Haziran 2020 tarihinde piyasaya sürdü. FC Barcelona Fan Token'ın arz fiyatı, 2 euroydu.

Binance üzerinden alınıp satılmaya başlandığı duyurulan Barcelona Fan Token'ı yüzde 30 indirimli olarak almak isteyen BNB sahipleri için TSİ 08.00'da abonelik başlattı.

Abonelikler üç saat açık kalacak ve trading işlemleri başladığında abone olan kullanıcılar indirimden yararlanabilecek. Binance kullanıcıları, TSİ 14.00 itibarıyla BAR/BTC, BAR/BUSD ve BAR/USDT pariteleriyle işlem yapmaya başlayabilecek. İşlemler başlamadan önce, kullanıcılar cüzdanlarına BAR token gönderebilecek.