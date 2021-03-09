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- Barajların son durumu: Barajların doluluk oranı kaç oldu? Hangi baraj ne kadar dolu?
Barajların son durumu: Barajların doluluk oranı kaç oldu? Hangi baraj ne kadar dolu?
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 10:30
- Güncelleme : 09.03.2021 - 10:32
Aralık ve ocak aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'da su problemi baş göstermiş, kuraklıkla burun buruna gelinmişti. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar gerilemişti.
Son 2 aydır yağan kar ve yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı artış gösterdi. Yağışlı geçen günlerin ardından baraj havzalarındaki su sevileri yükseldi.
Peki, barajların son durumu nasıl? Barajların doluluk oranı kaç oldu?
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021
İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 60.37'ye ulaştı. İstanbul'un barajlarında şu anda 524 milyon metreküp su birikti.
Kuruma noktasına gelen Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 58.20'ye ulaşırken daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanların yeniden suyla dolduğu görüntülendi.
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, 9 Mart 2021 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekildedir:
Ömerli Barajı yüzde 73.46
Papuçdere Barajı yüzde 42.42
Sazlıdere barajı yüzde 32.19
Büyükçekmece Barajı yüzde 60.79
Alibeyköy Barajı yüzde 58.20
Terkos Barajı yüzde 56.20
Kazandere Barajı yüzde 60.92
Elmalı Barajı yüzde 67.54
Darlık Barajı yüzde 69.75
Istrancalar Barajı yüzde 72.09