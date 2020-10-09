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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için yeni NAVTEX ilanı
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için Akdeniz'de gerçekleşecek sismik çalışmalar amacıyla 9 Kasım'a kadar NAVTEX ilan edildi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2020 - 20:50
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
9 KASIM'A KADAR SÜRECEK
İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.