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    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için yeni NAVTEX ilanı

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için Akdeniz'de gerçekleşecek sismik çalışmalar amacıyla 9 Kasım'a kadar NAVTEX ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 20:50
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    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için yeni NAVTEX ilanı

    Türkiye, yeni bir NAXTEX ilanı daha duyurdu...

    Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

    9 KASIM'A KADAR SÜRECEK

    İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için yeni NAVTEX ilanı #1

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