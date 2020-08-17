Barcelona, Quique Setien'i kovdu

Bayern Münih karşısında 8-2 gibi tarihi bir yenilgi alan Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı.

Barcelona, Bayern Münih karşısında aldığı tarihi yenilgi sonrası Setien'in biletini kesti...

La Liga'da lig şampiyonluğunu ezeli rakip Real Madrid'e kaptıran Setien yönetimindeki takım, Şampiyonlar Ligi'ne de oldukça ağır bir yenilgi ile veda etmişti.

SETİEN GİTTİ, SIRA BAŞKANDA

Real Betis'in başında gösterdiği performans ile Barcelona'ya gelen Setien, yaklaşık 7 ay görev yapabildi.

Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.