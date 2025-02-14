Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli gözaltına alındı

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İtalya'daki cezaevinde tutuklu bulunan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce, kent genelinde 6'sı iş yeri, 4'ü ev ile biri aracın kurşunlanması, biri yağma ve alıkoyma, 2'si tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli ile sosyal medyada propaganda yapan 11 zanlı tespit edildi.

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE BİR DARBE DAHA

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 2'sinin de cezaevinde olduğu belirlenen soruşturma kapsamında 31 zanlıyı yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Türkiye’de karıştığı ve azmettirdiği birçok suçtan Ankara’nın talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, Milano Savcılığınca da “terör amaçlı suç örgütü kurmak”, “cinayet amaçlı silahlı çete kurmak”, “yaralama”, “yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmak”, “silah kaçakçılığı”, “uyuşturucu kaçakçılığı”, “cinayet” ve “yasa dışı göçe yardımcı olmakla” suçlanıyor.

ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞTI

39 yaşındaki Boyun, Türkiye'de arananlar isimlerin içinde yer aldığı sırada 2022 yılında İtalya’dan İsviçre’ye kaçmak isterken gözaltına alınmış, Türk makamlarının iade talebine karşılık İtalyan yargısı buna olumsuz yanıt vermişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren ağını İtalya'dan yöneten çete liderinin Asya ve Orta Doğu kökenli göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçişini, Balkanlar üzerinden ücret karşılığı organize ettiği, geçtiğimiz mart ayında bir kişinin öldürülmesi emrini verdiği ve başta Berlin olmak üzere Avrupa ile Türkiye’de kendi adamlarına para karşılığı cinayet suçlarına azmettirdiği belirlenmişti.

EVİNDEN SUİKAST LİSTESİ ÇIKMIŞTI

Son olarak Barış Boyun’un Roma’ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo şehrinde gözaltına alındığı apartman dairesinde yapılan aramalarda, elebaşına ait notlar ele geçirildi.

Boyun’a ait notlar arasından suikast listesi de bulundu.

Listede bürokrat ve çete üyelerinin yer aldığı öğrenildi.