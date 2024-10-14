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Haber Merkezi

Türkiye’de suçla mücadele, emniyet birimlerinin kararlılığı ve azmiyle hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde, suç oranlarını düşürmek ve toplumun güvenliğini artırmak amacıyla bir dizi kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, son operasyona dair ayrıntıları sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

BARIŞ BOYUN VE BERAT CAN GÖKDEMİR'İN ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kuyu-36 operasyonu ile Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı örgütlere operasyon düzenlendiğini duyurdu.

157 ŞÜPHELİ YAKALANDI

157 şüphelinin yakalandığı operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldı.

100 FARKLI EYLEME KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA DELİCİ VE KESİCİ ALET

Operasyonlar sonucu çok sayıda tabanca, pompalı tüfek, el bombası, çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

EŞİ DE GÖZLTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da olduğu öğrenildi.

Yerlikaya, paylaşımında "Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

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