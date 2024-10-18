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İHA

İstanbul polisi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında aralarında silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un eşi Ece Boyun ve Daltonlar çetesinin bulunduğu 157 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

99 şüphelinin tutuklandığı suç örgütünün geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği olaylara ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayların kirli yüzünü deşifre etti.

SİLAHLI SALDIRILAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütünün karıştığı olaylara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

8 Ağustos 2024 tarihinde Sancaktepe’de bulunan bir iş yerine ve 3 Temmuz 2024 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüntülerde Sancaktepe ve Ataşehir’deki iş yerlerine yapılan saldırılar görülüyor.

NE OLMUŞTU

İstanbul polisi, çalıntı araç veya motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Adreslerde yapılan aramalarda ise 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu 14 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.