Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor.. Barış Manço kimdir? Barış Manço ne zaman, neden öldü?

Barış Manço ölüm yıl dönümünde anılıyor.. Barış Manço kimdir? Barış Manço ne zaman, neden öldü?

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, vefatının 22. yılında sevenleri tarafından saygı ve sevgiyle anılıyor. Peki Barış Manço kimdir? Barış Manço ne zaman, neden öldü?

Yaşamı, müziği ve yaptığı televizyon programlarıyla Türk müzik ve kültür hayatında önemli bir yere sahip olan Barış Manço, 22. ölüm yıldönümünde de unutulmadı.

Adı gibi her zaman barışı simgeleyen karakteriyle "Türkiye'nin Evliyası" lakabını alan Barış Manço, 90 yılların temsil isimlerindendir.

Sesi, müziği, dansları ve programlarıyla Türk halkının gönlüne taht kuran Manço, beraberinde birçok başarının da sahibi olmuştur.

Barış Manço'yu anmak isteyenler, Barış Manço hayatına dair araştırmaları sürdürüyor.

Peki Barış Manço kimdir? Barış Manço ne zaman, neden ölmüştü? İşte Barış Manço hakkında merak edilen detaylar..

BARIŞ MANÇO KİMDİR? BARIŞ MANÇO HAYATI VE BİYOGRAFİSİ..

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu,TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin…

Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi’nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana,Türk Sanat Dünyası’nın kilometre taşlarından biri olarak grubu “Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye’de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.

Bestelediği 200’ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe’ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.

1988 yılında Ekim ayında TRT 1’de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan “7’den 77’ye”, Türk Televizyonculuğu’nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye’de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.

“Ekvator’dan Kutuplar’a” 5 kıtada 100’den fazla değişik yöreye giderek, 600.000 km’ye yakın yol kateden Barış Manço ülkemiz belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.

Yüksek öğrenimini Belçika’da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300’ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki unvanlara da sahiptir.

• Türkiye Cumhuriyeti :Devlet Sanatçısı Ankara (1991)

• Hacettepe Üniversitesi:Onursal Doktora Ankara (1991)

• Soka Üniversitesi:Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü Tokyo,Japonya (1991)

• Belçika Krallığı :Léopold II Şövalyesi Nişanı Brüksel,Belçika (1992)

• Fransa Devleti:Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı Paris,Fransa (1992)

• Pamukkale Üniversitesi:Onursal Doktora Denizli (1995)

• Min-On Sanat Vakfı :Yüksek Şeref Madalyası Tokyo,Japonya (1995)

• Liege Prensliği:Onursal Hemşehrilik Beratı Liege,Belçika (1997)

Barış Manço, 1990’lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.

BARIŞ MANÇO NE ZAMAN ÖLDÜ?

Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece bu evde vefat etti.

BARIŞ MANÇO'NUN ÖLÜMÜ

31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.

Daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında Devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayıcenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı.

STV ve Star televizyonları Manço Köşk'ten sevenlerinin düşüncelerini gün boyunca aralıksız paylaştı. Ayrıca Star TV vefatın hemen öncesinde çekilen bir röportaj yayımladı.

3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, akabinde Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mezarına "Gesi Bağları" yorumundan ötürü Kayseri'nin Gesi beldesinden getirilen toprak da kondu.

Ölümünün duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve bazı siyasetçiler başsağlığı mesajı yayımladılar.