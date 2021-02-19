Ünlü Türk Youtuber Barış Özcan, NASA'nın Perseverance uzay aracının Mars'a iniş anını Youtube kanalından canlı olarak yayınlamasının ardından Barış Özcan, Twitter'da en çok konuşulan kişi oldu.

Youtube'da hazırladığı bilimsel içeriklerle ünlü olan Youtuber Barış Özcan, dün akşam tarihi bir ana tanıklık eden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Nasa'nın Perseverance uzay aracının Mars'a iniş anını Youtube kanalında canlı olarak yayınladı.

480 milyon kilometrelik yolculuk sonrası Nasa'nın Mars kaşifi “Perseverance" Kızıl Gezegen'e indi. Özcan, bu anı detaylarıyla anlatmak istediği için olaydan 2.5 saat önce canlı yayın açtı ve Perseverance uzay aracıyle ilgili her anı çevirerek Türklere aktardı.

O anları canlı olarak sosyal medyada paylaşan Barış Özcan, Twitter'da en çok konuşulan kişilerden biri oldu.

Peki, Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan'ın mesleği ne, nerelerde çalıştı?

İşte Barış Özcan'ın merak edilen biyografisi...

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Barış Özcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Evli ve 1 çocuk babası olan Özcan, Abak.us kreatif medya ajans başkanıdır.

İstanbul ve New York’ta ofisleri bulunan Abak.us, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışmaktadır.

Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti vermiştir.





ADOBE'DA SATIŞ MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI

Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yapmıştır.

TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yapmış ve yönetmiştir.

Kişisel belgesellerini YouTube’da yayınlamaya devam eden Özcan'ın sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000’den fazla kişi 200 milyondan çok kez izlemiştir.





YOUTUBE'UN 12 DEĞİŞİM ELÇİSİNDEN BİRİ

Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yapan Özcan, YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biridir.

Aynı zamanda #CreatorsforChange adlı program için uluslararası projeler üreten Özcan, profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısıdır.







