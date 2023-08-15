Barış Pehlivan cezaevine girdi Kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan davada 8 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne teslim oldu.

ANKA

Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonuçlandı.

Pehlivan, 8 ay hapse mahkum edildi.

Cezası kendisine tebliğ edilen Pehlivan bugün teslim oldu.

5. kez hapse girdi

Pehlivan, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne girdi.

Beşinci kez cezaevine giren Pehlivan’a; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılınç, Suat Özçağdaş ile CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun; hukukçular ve gazeteciler destek verdi.

"Yasadan faydalandırılmıyorum"

Pehlivan, cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Pehlivan, “Ben, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Silivri Cezaevi’ne de Türkiye Cumhuriyeti kimliğimle giriyorum. Bana Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği bir kimlik numarası var. Bunları niye hatırlatmak zorunda kalıyorum? Bu toprakların bir Büyük Millet Meclisi var.

Bu toprakların Gazi Meclisi var. Ve bu toprakların, o Gazi Meclisi’nde, bundan tam bir ay önce, 15 Temmuz’da bir yasa çıktı. Ve o yasa, 100 binden fazla kişiyi kapsıyordu. Cinayet hükümlülerini, tecavüz hükümlülerini, uyuşturucu satıcılarını, çocuk tacizcilerini kapsayan bir yasadan bahsediyoruz.

Maalesef bu kadar hukuk bilmek zorunda kalıyorum. Geçici 10. maddenin ikinci fıkrası, benim cezaevine girmemi engelliyor. Benim özgür olmamı emrediyor. Ancak buna rağmen, ben gördüğünüz gibi maalesef, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmama rağmen, bu ülkenin Meclisi’nden çıkan yasadan faydalandırılmıyorum." dedi.