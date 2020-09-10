Barış Pehlivan kaç yıl ceza aldı? MİT mensuplarının ifşası davasında Barış Pehlivan'ın cezası belli oldu...

MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin yargılanan Barış Pehlivan'ın kaç yıl hapis yatacağı belli oldu. Barış Pehlivan kaç yıl ceza aldı? Barış Pehlivan hangi suçtan yargılandı?

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Peki, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni, kaç yıl ceza aldı? İşte MİT mensuplarının ifşası ve Barış Pehlivan'ın cezasına ilişkin detaylı bilgiler...

DOSYA KARARA BAĞLANDI MI?

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından dosyanın karara bağlanması için ara verildi.

Diğer sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların üzerilerine atılı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille zincirleme olarak işledikleri gerekçesiyle cezayı 5 yıl 7 ay 15'er güne çıkardı.

Sanıkların yargılama sürecinde davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 4 yıl 8 ay 7'şer güne indirdi.

BARIŞ PEHLİVAN'IN CEZASI NE KADAR DÜŞÜRÜLDÜ?

Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'ı da aynı suçtan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirim sebebi kabul ederek, cezayı 3 yıl 9'ar aya düşürdü.

Bütün sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları cezayı göz önüne alarak sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyelerini kararlaştırdı.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden heyet, savunması alınamayan Birgün Gazetesi yazarı firari sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

MİT MENSUPLARININ İFŞA EDİLMESİ DAVASININ İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 10'ar yıla, ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan ise 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.