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    Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 10 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.12.2020 - 15:58
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 16:13
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    Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk askerinin, terör örgütü üyelerine yönelik kararlı operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Barış Pınarı bölgesinde bir sızma girişimi daha önlendi.

    10 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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