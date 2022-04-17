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    Barış Pınarı bölgesinde, 13 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde, 13 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Taciz ateşi açıp sızma girişiminde bulunduğu belirten 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • 17.04.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 11:30
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    Sınır ötesinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Yapılan başarılı operasyonlar ile teröristler kaçacak yer bulamazken, açtıkları taciz ateşlerine misli ile cevap veriliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 13 YPG/PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Teröristlerin taciz ateşinde bulunup sızma girişiminde bulundukları belirtildi.

    MSB açıklaması

    MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”

    Barış Pınarı bölgesinde, 13 PKK/YPG li terörist öldürüldü #1


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