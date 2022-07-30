Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı...

Hain teröristleri yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, nefes alan son teröristin leşini çıkarana kadar davasından dönmeyecek.

Her geçen gün operasyon bölgelerinden başarı haberi gelen kahraman askerler, bu kez Barış Pınarı bölgesine darbe indirdi.

Saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."