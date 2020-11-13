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    Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 13.11.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:18
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    Türkiye'nin sınır içi ve sınır dışı harekatlarla sürdürdüğü terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

    14 TERÖRİST ETKİSİZ

    Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

    Barış Pınarı Bölgesi nde 14 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

    Barış Pınarı Bölgesi nde 14 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #2

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