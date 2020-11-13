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- Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 13.11.2020 - 09:47
- Güncelleme : 13.11.2020 - 10:18
Türkiye'nin sınır içi ve sınır dışı harekatlarla sürdürdüğü terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
14 TERÖRİST ETKİSİZ
Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.