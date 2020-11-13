Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin sınır içi ve sınır dışı harekatlarla sürdürdüğü terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.