Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve ötesinde terör belasını kökten bitirmeyi amaç edinen askerler, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Her geçen gün bir başarı haberinin daha geldiği askerler bir kez daha yüzleri güldürdü.

Haber bu kez Barış Pınarı bölgesinden.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, haberi şu ifadelerle duyurdu;