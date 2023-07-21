Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve ötesinde terör belasını kökten bitirmeyi amaç edinen askerler, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Her geçen gün bir başarı haberinin daha geldiği askerler, bir kez daha yüzleri güldürdü.

Haber bu kez Barış Pınarı bölgesinden.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı haberi şu cümlelerle duyurdu: