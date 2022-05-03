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    Barış Pınarı bölgesinde, 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 14:53
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    Barış Pınarı bölgesinde, 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

    Sahada gece gündüz demeden görev yapan Mehmetçik, yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakmıyor.

    Teröristlerin harekete geçmesini beklemeden yürütülen çalışmalar ile plan bozan kahraman komandolar, başarılı bir operasyona daha imza attı.

    Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Açıklamada, teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu vurgulandı.

    MSB açıklaması

    MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

    Barış Pınarı bölgesinde, 3 PKK lı terörist öldürüldü #1


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