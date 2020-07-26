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    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 26.07.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 12:47
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri sürdürdüğü belirtildi.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine de yer verildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü #1

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