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- Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 26.07.2020 - 12:47
- Güncelleme : 26.07.2020 - 12:47
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri sürdürdüğü belirtildi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine de yer verildi.