Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri sürdürdüğü belirtildi.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine de yer verildi.