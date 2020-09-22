Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.