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    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 10:09
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

     

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