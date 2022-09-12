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- Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
- 12.09.2022 - 18:49
- Güncelleme : 12.09.2022 - 18:57
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Yurt içinde ve yurt dışında hain terör örgütüne karşı mücadele son hızıyla devam ediyor.
Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist, kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.