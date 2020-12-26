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- Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgeye sızma girişiminde bulunan 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 26.12.2020 - 10:52
- Güncelleme : 26.12.2020 - 11:03
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Mehmetçik, başarılı operasyonları ile bölgede kuş uçurtmuyor.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’nin bölgede huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin komandolar tarafından önlendiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.