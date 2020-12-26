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    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.12.2020 - 10:52
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 11:03
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    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

    Mehmetçik, başarılı operasyonları ile bölgede kuş uçurtmuyor.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’nin bölgede huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin komandolar tarafından önlendiğini duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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