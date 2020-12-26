Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye sızma girişiminde bulunan 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçik, başarılı operasyonları ile bölgede kuş uçurtmuyor.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’nin bölgede huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin komandolar tarafından önlendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.