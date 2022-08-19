Barış pınarı bölgesinde 5 terörist leş edildi

Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyonda saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı Türk askeri tarafından öldürüldü.

Kahraman Türk askerinin terör belasıyla mücadelesi devam ediyor.

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlarıyla terörün kökünü kazıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir başarılı haber daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, güzel haberi bu kez Barış Pınarı bölgesinden bildirdi.

"5 terörist öldürüldü"

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."