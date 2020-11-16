Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimini önledi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi