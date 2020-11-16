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    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.11.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 10:11
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    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Mehmetçik, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimini önledi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi

    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #2

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