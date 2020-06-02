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- Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 02.06.2020 - 09:32
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor...
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.
6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi