Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

7 PKK/YPG'li terörist, Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından öldürüldü.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesi operasyonlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kahramanca mücadeleye vurgu yapan MSB, Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 TERÖRİST, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörist saldırılarına misliyle karşılık vereceklerini de Twitter'dan yaptıkları açıklamaya ekleyen MSB, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK

Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!"