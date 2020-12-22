Bölgeye sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik kararlı operasyonlarına devam ediyor.

Mehmetçik, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.

Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü ViDEO