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- Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Bölgeye sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 22.12.2020 - 11:52
- Güncelleme : 22.12.2020 - 12:25
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik kararlı operasyonlarına devam ediyor.
Mehmetçik, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.
7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü ViDEO