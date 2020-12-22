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    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.12.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:25
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik kararlı operasyonlarına devam ediyor.

    Mehmetçik, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.

    7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü ViDEO

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü #2

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü #3

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü #4

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