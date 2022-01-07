Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), huzur ve güveni tesis etmek için bulunduğu sınır ötesi operasyon bölgelerinde hain teröristlere darbeleri devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki terörristlere hak ettikleri cevabı verdi.

8 PKK ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin tepesine çöken Türk askeri, 8 haini daha öldürdü.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." dedinli.

Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK'lı öldürüldü ViDEO