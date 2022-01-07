Euro
15.6317
-0.08%
Dolar
13.8211
-0.15%
Altın
795.3200
0.22%
Borsa
2,025.42
0.89%
Bitcoin
588.000
-3.08%
BTXN Coin
32.12
-4.57%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK'lı öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK'lı öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), huzur ve güveni tesis etmek için bulunduğu sınır ötesi operasyon bölgelerinde hain teröristlere darbeleri devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki terörristlere hak ettikleri cevabı verdi.

    8 PKK ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Teröristlerin tepesine çöken Türk askeri, 8 haini daha öldürdü.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." dedinli.

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK'lı öldürüldü ViDEO

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK lı öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir