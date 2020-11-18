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Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazan ve İHA'lar ile tespit edilen 8 terörist, ateş destek vasıtaları ile tünel içerisinde etkisiz hale getirildi.