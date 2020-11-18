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    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazan ve İHA'lar ile tespit edilen 8 terörist, ateş destek vasıtaları ile tünel içerisinde etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.11.2020 - 16:36
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 17:13
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    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk askeri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    8 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesindeki sızma girişimi önlendi.

    KAZDIKLARI TÜNELDE ÖLDÜRÜLDÜLER

    Bölgeye sızmak için tünel kazan teröristler, İHA'lar aracılığıyla tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #2

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #3

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