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- Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazan ve İHA'lar ile tespit edilen 8 terörist, ateş destek vasıtaları ile tünel içerisinde etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 18.11.2020 - 16:36
- Güncelleme : 18.11.2020 - 17:13
Türk askeri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
8 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesindeki sızma girişimi önlendi.
KAZDIKLARI TÜNELDE ÖLDÜRÜLDÜLER
Bölgeye sızmak için tünel kazan teröristler, İHA'lar aracılığıyla tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü