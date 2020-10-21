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    Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilirken, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 21.10.2020 - 09:49
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    Terörle mücadele planlandığı gibi amansız bir şekilde sürdürülüyor.

    Örgüt üyeleri bir bir çözülürken, PKK'nın önemli isimleri operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

    TSK'nın güvenlik şeridi kurduğu Barış Pınarı bölgesi de operasyonların ve sıcak çatışmaların sürdüğü yerlerin başında geliyor... Asker burada teröristlere nefes aldırmazken, gece-gündüz demeden tepelerine biniyor.

    9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan verilen son bilgilere göre ise Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edildi.

    Başarılı müdahale sonrası 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

    Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü VİDEO

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