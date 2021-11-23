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    Barış Pınarı bölgesinde bir asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan P.Bnb. Mete Yıldırım şehit oldu.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 23:12
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    Barış Pınarı bölgesinde bir asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, silah kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

    "SİLAH KAZASI SONRASI ŞEHİT OLDU"

    Açıklama şöyle:

    "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    Barış Pınarı bölgesinde bir asker şehit oldu #1

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