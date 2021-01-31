Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP eğitimi sürüyor

Bölgede, PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı korunma eğitimi alan öğrenci sayısı 8 bin 947'ye ulaştı.

Barış Pınarı bölgesinde görevli olan kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelesine devam ediyor.

Bölgedeki hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, huzur ve güveni sağlamak amacıyla tüm tedbirleri uyguluyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) ise binlerce çocuğa ve öğretmene teröristlerin tuzakladığı patlayıcılara karşı eğitimler veriyor.

"8 BİN 947 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI"

Eğitimlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak "METİ timlerimiz, 63 okuldaki 8 bin 947 öğrenci ve 388 öğretmene mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verdi.