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- Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü
Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
- 10.10.2022 - 16:47
- Güncelleme : 10.10.2022 - 17:17
Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde hain teröristlere göz açtırmıyor.
Bölgeye yönelik düzenlenen taciz ateşleri, saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.
8 terörist öldürüldü
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha geldi.
Operasyon kapsamında taciz ateşi açan teröristlere karşılık veren güvenlik güçleri, 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."