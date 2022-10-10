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    Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 10.10.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:17
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    Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Bölgeye yönelik düzenlenen taciz ateşleri, saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.

    8 terörist öldürüldü

    Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha geldi.

    Operasyon kapsamında taciz ateşi açan teröristlere karşılık veren güvenlik güçleri, 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"

    MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü #1


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