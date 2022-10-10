Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde hain teröristlere göz açtırmıyor.

Bölgeye yönelik düzenlenen taciz ateşleri, saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.

8 terörist öldürüldü

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha geldi.

Operasyon kapsamında taciz ateşi açan teröristlere karşılık veren güvenlik güçleri, 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."